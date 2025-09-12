Vuelca tráiler con cerditos y desata rapiña en San Luis Potosí [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler que transportaba cerdos volcó en la carretera que conecta Matehuala con El Libramiento, en San Luis Potosí, y fue objeto de actos de rapiña por parte de decenas de personas que se encontraban cerca del lugar.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los animales quedaron esparcidos sobre el pavimento, mientras habitantes de la zona cruzaban la autopista para llevarse a los lechones, sin importar el estado de salud del conductor ni el riesgo de permanecer en la zona del accidente.

Las grabaciones muestran cómo los cerdos eran arrastrados hasta camionetas particulares, ante la mirada de más personas que no esperaron la llegada de autoridades ni servicios de emergencia.