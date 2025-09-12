Vuelca tráiler con cerditos y desata rapiña en San Luis Potosí [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un tráiler que transportaba cerdos volcó en la carretera que conecta Matehuala con El Libramiento, en San Luis Potosí, y fue objeto de actos de rapiña por parte de decenas de personas que se encontraban cerca del lugar.
En videos difundidos en redes sociales se observa cómo los animales quedaron esparcidos sobre el pavimento, mientras habitantes de la zona cruzaban la autopista para llevarse a los lechones, sin importar el estado de salud del conductor ni el riesgo de permanecer en la zona del accidente.
Las grabaciones muestran cómo los cerdos eran arrastrados hasta camionetas particulares, ante la mirada de más personas que no esperaron la llegada de autoridades ni servicios de emergencia.
Usuarios de redes sociales expresaron su indignación por la situación, señalando la falta de humanidad ante una emergencia:
“Pobres animales, no tienen empatía por nada”, “Primero deberían ver si el chofer está bien”, “¿Ven cómo el pueblo no es bueno ni sabio?”
Algunas personas también aprovecharon para hacer críticas políticas o reflexionar sobre el maltrato animal y el uso de los cerdos como mercancía.
Según un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) realizado en 2023, del total de 18 mil 876 robos a transportistas, el 3% correspondió a actos de rapiña: es decir, 560 eventos en un solo año.
Los productos más saqueados son:
Alimentos
Bebidas
Calzado y textiles
Electrónicos
