Voy a seguir creciendo: Sheinbaum

Sólo en algunas encuestas -México Elige, Rubrum y Arias Consultores- Sheinbaum Pardo ocupa la segunda posición, por debajo del excanciller Marcelo Ebrard, aunque en el resto de los estudios demoscópicos se mantiene en primera posición con una amplia ventaja de dos o tres a uno, por lo que ve "difícil" que la alcancen sus compañeros: "Nosotros vamos a seguir trabajando; a lo mejor si yo me cruzara de brazos sería más fácil –que me alcanzaran– pero lo veo complicado porque seguimos trabajando todos los días".

Sin mencionarlo, Sheinbaum se muestra confiada en la ventaja que ostenta hasta el momento, especialmente cuando se le cuestiona sobre sus oponentes del Frente Amplio por México. Para la morenista, todas y todos son iguales, representan los mismos intereses y responden a las mismas personas que controlan a los partidos.

Sobre la opción de competir contra la panista Xóchitl Gálvez, mujer que ha "presumido" su origen humilde y su compromiso social con los sectores más vulnerables del país, Sheinbaum la cataloga como al resto de sus oponentes: "Más que las personas, el tema es qué representan; el bloque opositor, el bloque conservador, en realidad está coordinado por un empresario, por unos empresarios, pero particularmente por Claudio X González y gente que antes tomaba decisiones en nuestro país y que lo que quieren es regresar al México del pasado, en donde no hay proyecto, no hay propuestas. Todos ellos se han dedicado en los últimos cuatro años a criticar al presidente (Andrés Manuel López Obrador) sin presentar una sola propuesta y cambian mucho de parecer porque critican la pensión al adulto mayor y luego dicen que ellos la inventaron, critican el Tren Maya y luego no tardarán en hablar a favor; ahora hablan a favor de los programas sociales del presidente […] y ahora se están maquillando de izquierda a ver si la gente los apoya".