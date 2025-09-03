Voluntariado se pierde cada día: Cruz Roja Mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 300 servicios de ambulancia al mes, la Cruz Roja Mexicana reconoció que el voluntariado ha quedado de lado y es poca la gente participa en la operación de esta institución de salud, reconoció el presidente del Consejo Directivo de la Delegación Morelia, Armando Moreno Ramos.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, refirió que, si bien cada año se logran formar entre 10 a 38 técnicos en urgencias médicas, la mayoría no se queda en la Cruz Roja Mexicana, debido a que se van a otras instituciones de emergencias o lo mezclan con los estudios que tienen o la profesión que ejercen, quedando como última prioridad.

Por lo que consideró que el voluntariado se ha ido perdiendo, no solo en Morelia y el estado, sino también en México y el mundo, lo que complica que las guardias que hay en la Cruz Roja Mexicana estén completas y conlleva a la contratación de personal externo para cumplir con las llamadas de emergencia que se reciben.

Si bien dijo que la Cruz Roja Mexicana no cubre todos los servicios, debido a la coordinación institucional, señaló que no hay suficiente personal, más porque el trabajo que se realiza al interior de la instancia de salud es de voluntariado.

Además, de que para poder estar en servicio es necesario la certificación y que, al no estar en la Cruz Roja Mexicana, difícilmente se continúan con la formación.

"En general, en México y el mundo el voluntariado se ha perdido, estamos hablando en bomberos, scouts, en muchas instituciones y cada vez hay falta de gente que quiera participar. Ha habido generaciones que han salido 10 y no todos se quedan con nosotros y para poder estar en ambulancia se tienen que capacitar y certificar", puntualizó.

Asimismo, refirió que quienes estudian medicina o carreras afines a la salud, encuentran trabajo en hospitales, siendo un atractivo que ser voluntario, por lo que es otro de los motivos por el cual no se quedan en Cruz Roja Mexicana.

BCT