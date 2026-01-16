Volcadura en la Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas: circulación sólo por carril de alta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se registró un accidente vial a la altura del kilómetro 77 de la Autopista Siglo XXI, en el tramo que conecta Pátzcuaro con Uruapan, en dirección a Lázaro Cárdenas.
De acuerdo con información difundida por el Centro SICT Michoacán y el C5 Estatal, el percance fue una volcadura que afectó la circulación, permitiendo únicamente el tránsito por el carril de alta velocidad.
Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a manejar con precaución y respetar los límites de velocidad para evitar más incidentes.
🚧 Las condiciones climatológicas y el estado del pavimento podrían haber influido en el accidente, por lo que se reitera la importancia de extremar medidas de seguridad, especialmente en esta temporada invernal.
📞 En caso de emergencia, se recomienda contactar a los servicios de auxilio marcando el 911.
SHA