Volcó tráiler con Suavitel en Querétaro y habitantes aprovecharon para llevarse la carga [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como un accidente vial terminó en una escena de rapiña este martes en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro, luego de que un tráiler cargado con productos de limpieza volcara en el trébol del distribuidor Buenavista.

El tráiler, que transportaba cientos de botellas de Suavitel, perdió el control al incorporarse del tramo Querétaro–San Luis Potosí hacia el Libramiento Noreste, provocando la volcadura de la unidad. La caja seca quedó destrozada y la mercancía se esparció en la cinta asfáltica, el camellón central y zonas laterales.

Minutos después del accidente, y mientras paramédicos atendían al operador —quien sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital—, decenas de personas comenzaron a recoger botellas y cajas, a pie o en vehículos particulares, la rapiña se extendió sin control durante varios minutos, a pesar del riesgo por las maniobras de grúas para retirar la unidad.