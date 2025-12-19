Volaris y Viva se fusionan: así será el nuevo grupo mexicano de aerolíneas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva anunciaron un acuerdo para conformar un nuevo grupo mexicano de aerolíneas, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la aviación de bajo costo y fortalecer la conectividad aérea en México y el extranjero.

El anuncio fue realizado este 18 de diciembre de 2025 desde la Ciudad de México y confirmado mediante información difundida a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De acuerdo con lo informado, la operación se llevará a cabo bajo una estructura de sociedad controladora, sin que ninguna de las dos aerolíneas pierda su identidad.

Ambas compañías precisaron que Volaris y Viva continuarán operando de manera independiente, manteniendo sus marcas, certificados de operación y rutas actuales, lo que permitirá preservar las opciones existentes para los pasajeros, al tiempo que se ampliará la oferta de vuelos punto a punto a precios accesibles.

Según el comunicado, la fusión busca generar economías de escala, mejorar el acceso a capital y fortalecer el perfil financiero del nuevo grupo, lo que facilitará ofrecer más vuelos de bajo costo, estimular la demanda y ampliar la conectividad regional e internacional.

En este contexto, el presidente y CEO de Volaris, Enrique Beltranena, señaló que la creación del grupo permitirá competir de forma más eficiente en los mercados nacionales e internacionales, reducir costos de flota y mantener un crecimiento sostenible dentro del modelo de precios bajos.

Por su parte, el CEO de Viva, Juan Carlos Zuazua, destacó que la transacción permitirá llevar el modelo de vuelos punto a punto a más ciudades de México y del extranjero, beneficiando no solo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales.

En cuanto a los términos de la operación, se detalló que se trata de una fusión entre iguales, en la que los accionistas de Volaris y Viva tendrán una participación del 50% cada uno en el nuevo grupo, una vez concluido el proceso. La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas.

El cierre de la fusión está sujeto a aprobaciones regulatorias en México y en otras jurisdicciones, así como a la autorización de los accionistas, y se prevé que se concrete durante 2026. La empresa controladora continuará cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Bolsa de Nueva York.

Finalmente, se informó que Volaris y Viva mantendrán sus actuales estructuras operativas y laborales, y que el nuevo grupo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Viva.

BCT