¿Volabas desde el AIFA a EUA? Estas rutas quedan suspendidas desde hoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dejó de operar rutas hacia Estados Unidos, tras la entrada en vigor de un decreto emitido por el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump. Esta medida, derivada de un presunto incumplimiento del acuerdo bilateral de transporte aéreo entre ambos países, impactó a cientos de pasajeros y a diversas aerolíneas mexicanas.

La orden, ejecutada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), implica la cancelación inmediata de todos los vuelos con salida desde el AIFA hacia múltiples destinos en el país vecino. La razón esgrimida por el DoT es la falta de cumplimiento del acuerdo bilateral en materia de aviación, lo que provocó la revocación de la llamada inmunidad antimonopolio para aerolíneas mexicanas que operaban en rutas hacia EE.UU. desde esta terminal aérea.

Las principales compañías afectadas son Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris, las cuales se vieron obligadas a suspender diversas rutas internacionales: