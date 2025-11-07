¿Volabas desde el AIFA a EUA? Estas rutas quedan suspendidas desde hoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este viernes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dejó de operar rutas hacia Estados Unidos, tras la entrada en vigor de un decreto emitido por el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump. Esta medida, derivada de un presunto incumplimiento del acuerdo bilateral de transporte aéreo entre ambos países, impactó a cientos de pasajeros y a diversas aerolíneas mexicanas.
La orden, ejecutada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT, por sus siglas en inglés), implica la cancelación inmediata de todos los vuelos con salida desde el AIFA hacia múltiples destinos en el país vecino. La razón esgrimida por el DoT es la falta de cumplimiento del acuerdo bilateral en materia de aviación, lo que provocó la revocación de la llamada inmunidad antimonopolio para aerolíneas mexicanas que operaban en rutas hacia EE.UU. desde esta terminal aérea.
Las principales compañías afectadas son Viva Aerobus, Aeroméxico y Volaris, las cuales se vieron obligadas a suspender diversas rutas internacionales:
Viva Aerobus canceló vuelos hacia:
Austin
Nueva York
Chicago
Dallas
Denver
Houston
Los Ángeles
Miami
Orlando
Aeroméxico suspendió sus rutas a:
Houston
McAllen
Volaris anunció la cancelación de su vuelo a:
Newark, Nueva Jersey
Las aerolíneas han exhortado a sus clientes a mantenerse informados por medio de correos electrónicos, mensajes y canales oficiales de atención para conocer el estatus de sus vuelos y recibir instrucciones sobre reembolsos o reubicaciones.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido un pronunciamiento formal en respuesta a esta decisión del gobierno estadounidense. La medida representa un nuevo desafío para el AIFA, que ha buscado consolidarse como una opción viable para vuelos internacionales desde el centro del país.
Se espera que en los próximos días continúen las negociaciones diplomáticas y técnicas entre México y Estados Unidos, con el objetivo de restablecer las operaciones aéreas entre ambas naciones desde este aeropuerto.