Vivienda para el Bienestar: avanza construcción de 1.8 millones de ellas; inicia entrega en Yucatán

Detalló que en Yucatán se entregarán 6 mil escrituras en los siguientes cinco años y se otorgarán 4 mil 500 créditos de mejoramiento por parte del Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, expuso que en el desarrollo San Marcos se construyen 2 mil 608 viviendas, y a partir de este miércoles y hasta agosto de 2027, se entregarán mensualmente 134 viviendas.

Informó que en Yucatán ya se tienen contratados 14 proyectos con 33 mil viviendas en los municipios de Mérida, Kanasín, Umán, Ucú, Tizimín, Ticul, Progreso y Valladolid, en donde ya iniciaron obras en 13 mil viviendas, lo que representa 40 por ciento de lo contratado, el resto de los trabajos comenzarán en los próximos meses antes de que concluya el primer semestre.

Además, explicó que están en revisión 15 proyectos más para 20 mil 500 viviendas, con ello este año se habrá iniciado la construcción del 80 por ciento de la meta sexenal del Infonavit en el estado.

Agregó que como parte de los 4.8 millones de créditos impagables que fueron reestructurados a nivel nacional, en Yucatán se corrigieron más de 136 mil: 5 mil 900 fueron liquidados, 36 mil 400 recibieron quitas en saldo y 94 mil obtuvieron reducción en intereses, mensualidades y saldos.