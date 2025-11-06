¿Vives en zona afectada por lluvias? Podrías recibir 8,500 pesos al mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones para atender los daños ocasionados por las intensas lluvias recientes en el país, el Gobierno de México presentó un nuevo programa temporal llamado “Empleo Construyendo el Futuro”, que busca apoyar económicamente a los habitantes de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

El proyecto fue anunciado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, quien explicó que su enfoque será la rehabilitación de vialidades en zonas afectadas, principalmente en regiones serranas, al tiempo que se generarán empleos para los propios pobladores.

El objetivo de "Empleo Construyendo el Futuro" es doble: reparar caminos y garantizar trabajo digno para quienes habitan en las comunidades dañadas por las lluvias.