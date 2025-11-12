Viva Aerobus extiende suspensión de vuelos del AIFA a EE.UU. hasta enero de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aerolínea mexicana Viva Aerobus informó este miércoles que mantendrá suspendidos todos sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos al menos hasta el 11 de enero de 2026, luego de la restricción impuesta por el Departamento de Transporte de EE.UU..
La medida, que afecta tanto a vuelos de pasajeros como de carga, se originó tras una decisión del gobierno estadounidense, lo que ha obligado a la compañía a cancelar temporalmente todas sus operaciones internacionales con salida desde el AIFA.
Viva Aerobus detalló que los viajeros con boletos emitidos desde el AIFA hacia Estados Unidos podrán optar por tres alternativas para gestionar sus reservas:
Cambio de ruta sin costo adicional, hacia aeropuertos alternos disponibles.
Reembolso en Viva Cash, para utilizarlo en futuras compras con la aerolínea.
Reembolso directo a la forma de pago original.
La empresa aclaró que ya está contactando a los pasajeros afectados para gestionar las solicitudes y facilitar la elección de la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.
Aunque la suspensión está vigente hasta el 11 de enero de 2026, Viva Aerobus indicó que se encuentra analizando escenarios para los vuelos programados a partir de esa fecha. Sin embargo, todo dependerá de la evolución del diálogo entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
“Nos mantenemos en comunicación con las autoridades mexicanas y esperamos que esta situación pueda resolverse pronto”, señaló la aerolínea en su comunicado oficial.
Mientras tanto, Viva Aerobus recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales y revisar constantemente sus correos electrónicos para conocer cualquier cambio o actualización.
