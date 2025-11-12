Viva Aerobus extiende suspensión de vuelos del AIFA a EE.UU. hasta enero de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aerolínea mexicana Viva Aerobus informó este miércoles que mantendrá suspendidos todos sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos al menos hasta el 11 de enero de 2026, luego de la restricción impuesta por el Departamento de Transporte de EE.UU..

La medida, que afecta tanto a vuelos de pasajeros como de carga, se originó tras una decisión del gobierno estadounidense, lo que ha obligado a la compañía a cancelar temporalmente todas sus operaciones internacionales con salida desde el AIFA.

Viva Aerobus detalló que los viajeros con boletos emitidos desde el AIFA hacia Estados Unidos podrán optar por tres alternativas para gestionar sus reservas: