Visa china ahora podrá tramitarse en línea desde México; inicia el 30 de septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Embajada de China en México informó que a partir del próximo 30 de septiembre de 2025 entrará en operación el Sistema de Trámite de Visa China en Línea, el cual permitirá realizar solicitudes digitales a través del Centro de Solicitud de Visa China.

Con esta herramienta, los solicitantes podrán llenar formularios y cargar documentos en línea, lo que agilizará el proceso y reducirá tiempos de espera.

La embajada aclaró que, como parte de la transición, el 29 de septiembre a las 15:00 horas dejarán de aceptarse los formularios de la versión anterior.

“Si ya ha completado previamente su solicitud en línea, deberá presentar sus documentos físicos en el centro antes de la hora indicada. De no hacerlo, será necesario llenar un nuevo formulario en el sistema digital”, señaló la representación diplomática.