Visa americana rechazada, ¿cuántas veces puedes intentarlo?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Obtener la visa americana por primera vez puede ser un proceso costoso y emocionalmente agotador. Que te la nieguen no significa que se acabó tu posibilidad de viajar a Estados Unidos. La buena noticia es que no hay un límite de intentos para volver a solicitarla, siempre que estés dispuesto a mejorar tu caso.

La embajada y los consulados de Estados Unidos permiten solicitar la visa las veces que sea necesario. Sin embargo, cada intento requiere volver a pagar el trámite, y no existe opción de reembolso en caso de rechazo.

Por eso, las autoridades recomiendan no solo insistir, sino también aprender del intento anterior y mejorar la preparación para la entrevista y la documentación.