Virgin Mobile México adquiriría Movistar por 500 millones de euros, según reportes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Virgin Mobile, a través de su matriz Beyond One, está a punto de concretar la compra de Movistar México, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes del sector de telecomunicaciones en los últimos años.

De acuerdo con el diario El País, Telefónica —dueña de la marca Movistar— se encuentra en las últimas etapas para cerrar el acuerdo de venta, que habría sido pactado por más de 500 millones de euros.

Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, se espera que la operación se confirme de forma inminente, posiblemente el martes 4 de noviembre, según fuentes citadas por el medio español.

El cierre definitivo del acuerdo dependerá de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), organismo que recientemente sustituyó a la extinta Cofece y que responde directamente al Gobierno Federal.