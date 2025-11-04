Virgin Mobile México adquiriría Movistar por 500 millones de euros, según reportes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa Virgin Mobile, a través de su matriz Beyond One, está a punto de concretar la compra de Movistar México, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes del sector de telecomunicaciones en los últimos años.
De acuerdo con el diario El País, Telefónica —dueña de la marca Movistar— se encuentra en las últimas etapas para cerrar el acuerdo de venta, que habría sido pactado por más de 500 millones de euros.
Aunque el anuncio oficial aún no se ha realizado, se espera que la operación se confirme de forma inminente, posiblemente el martes 4 de noviembre, según fuentes citadas por el medio español.
El cierre definitivo del acuerdo dependerá de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), organismo que recientemente sustituyó a la extinta Cofece y que responde directamente al Gobierno Federal.
La CNA, junto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), será la encargada de revisar la transacción bajo la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), lo que podría complicar o demorar el proceso debido a los nuevos controles más estrictos en el sector.
Esta venta forma parte de una estrategia de desinversión regional liderada por el actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, quien optó por una venta gradual por países, en lugar de desprenderse de toda la operación latinoamericana como una sola unidad, enfoque que intentó su antecesor, José María Álvarez-Pallete.
En México, Movistar perdió cerca de un millón de usuarios durante 2024, lo que reforzó la decisión de venta. Con esta operación, Telefónica estaría abandonando casi por completo Latinoamérica, tras haber vendido ya sus operaciones en Uruguay, Perú, Argentina y estar en trámites en Colombia y Ecuador. Solo Brasil y Venezuela permanecerían como mercados activos en la región.
Actualmente, Movistar cuenta con 21.1 millones de líneas móviles en México, cifra que ya ha sido superada por el operador móvil virtual Bait, con 23.5 millones, y por AT&T, con 24.1 millones de líneas.
Con la adquisición, Virgin Mobile no solo absorbería la infraestructura y base de clientes de Movistar, sino que también buscaría escalar en un mercado dominado por Telcel, AT&T y los nuevos OMVs.
También se rumora que AT&T podría estar evaluando su salida del mercado mexicano, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.
mrh