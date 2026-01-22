Virgen de Guadalupe se aparece en puerta de camioneta, en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una imagen que presuntamente asemeja la silueta de la Virgen de Guadalupe ha generado atención en redes sociales, luego de que fuera captada en la puerta metálica de una camioneta ubicada en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

La fotografía comenzó a circular a través de Facebook, donde usuarios señalaron que la figura corresponde parcialmente a la llamada "Virgen Morena".