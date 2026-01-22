Virgen de Guadalupe se aparece en puerta de camioneta, en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una imagen que presuntamente asemeja la silueta de la Virgen de Guadalupe ha generado atención en redes sociales, luego de que fuera captada en la puerta metálica de una camioneta ubicada en el municipio de Pénjamo, Guanajuato.
La fotografía comenzó a circular a través de Facebook, donde usuarios señalaron que la figura corresponde parcialmente a la llamada "Virgen Morena".
En la publicación se menciona que la camioneta se encuentra en un poblado conocido como el Castillo de Villaseñor.
De acuerdo con las imágenes difundidas, la estructura metálica fue colocada en un espacio especial, donde ya se observan flores y la presencia de visitantes, quienes han comenzado a acudir al lugar tras la viralización del caso.
