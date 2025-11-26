VIRAL: menor se mete a pelea y termina desgreñada por policía, en Torreón [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una riña registrada en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Torreón, Coahuila, se viralizó en redes sociales luego de que se difundiera un video donde aparece una menor de edad siendo jaloneada por una agente de policía municipal.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), los hechos ocurrieron el fin de semana pasado tras un llamado ciudadano que alertaba sobre disturbios, consumo de bebidas alcohólicas en vía pública y presuntas peleas de gallos. En el lugar, los uniformados fueron recibidos con agresiones físicas, por lo que realizaron la detención de ocho personas, entre ellas dos menores de edad.

En medio de la movilización, una menor —presuntamente hija de una de las personas involucradas— se acercó para intervenir en el altercado, y fue jaloneada del cabello por una agente. La escena quedó registrada en video y generó reacciones diversas en redes sociales, donde se popularizó la frase “la desgreñaron”.