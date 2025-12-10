VIRAL: lo detienen por traer placas falsas y en redes piden "coperacha" para la fianza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de que cámaras del C-4 detectaran que circulaba en una camioneta GMC blanca con placas sobrepuestas. La unidad también había sido reportada por exceso de velocidad en una zona escolar, lo que movilizó a elementos de la Policía y la Unidad de Investigación Criminal.
El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Benito Juárez, donde los agentes interceptaron el vehículo y confirmaron que portaba placas del extinto Distrito Federal que no correspondían al automóvil. El conductor, identificado como Antonio, de 36 años y originario de Guadalajara, Jalisco, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de falsificación y uso de documentos en general.
Durante el operativo, el sujeto iba acompañado de un menor de cinco años, quien fue resguardado por la Policía de la Mujer y entregado posteriormente a familiares. Tras la detención, la zona fue supervisada por los elementos para descartar otras irregularidades.
En redes sociales, decenas de internautas identificaron al detenido como Anthony Valentini, creador de contenido fitness con más de 65 mil seguidores, quien también ha aparecido en programas como La Más Draga. Aunque hasta ahora el influencer no ha hecho ninguna declaración pública, su detención generó una oleada de comentarios, memes y especulaciones sobre su identidad.
Incluso, algunas usuarias en Facebook propusieron hacer una “coperacha” para pagar la fianza del detenido, mientras otras compartieron fotografías suyas y bromearon con frases como “me lo llevo pa’ la casa” o “cuando cobre el aguinaldo, yo le entro”, enfocándose al atractivo visual.
rmr