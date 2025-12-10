VIRAL: lo detienen por traer placas falsas y en redes piden "coperacha" para la fianza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue detenido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, luego de que cámaras del C-4 detectaran que circulaba en una camioneta GMC blanca con placas sobrepuestas. La unidad también había sido reportada por exceso de velocidad en una zona escolar, lo que movilizó a elementos de la Policía y la Unidad de Investigación Criminal.

El aseguramiento se llevó a cabo en el cruce de las avenidas Israel Cavazos y Benito Juárez, donde los agentes interceptaron el vehículo y confirmaron que portaba placas del extinto Distrito Federal que no correspondían al automóvil. El conductor, identificado como Antonio, de 36 años y originario de Guadalajara, Jalisco, fue puesto a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de falsificación y uso de documentos en general.