VIRAL: acapara roscas del Costco para reventa y estalla el debate en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresaria y excandidata a diputada local, Ximena Figueroa, compró aproximadamente mil roscas de Reyes en una sucursal de Costco en Jalisco, con destino a Manzanillo, Colima, generando revuelo y debate en redes sociales.

La reventa fue anunciada por la propia Figueroa en su cuenta de Instagram, donde mostró el acopio y distribución del producto. Las roscas fueron ofrecidas en preventa por un precio promedio de 599 pesos.