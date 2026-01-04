VIRAL: acapara roscas del Costco para reventa y estalla el debate en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresaria y excandidata a diputada local, Ximena Figueroa, compró aproximadamente mil roscas de Reyes en una sucursal de Costco en Jalisco, con destino a Manzanillo, Colima, generando revuelo y debate en redes sociales.
La reventa fue anunciada por la propia Figueroa en su cuenta de Instagram, donde mostró el acopio y distribución del producto. Las roscas fueron ofrecidas en preventa por un precio promedio de 599 pesos.
Según sus publicaciones, los productos fueron trasladados en un tráiler hasta Manzanillo, donde se realizó la entrega a compradores que habían apartado sus piezas con antelación. En uno de los videos se aprecia un centro de distribución con decenas de cajas apiladas.
Esta es la segunda vez que realiza una operación similar. En enero de 2025 adquirió unas 800 roscas, lo que también generó reacciones en redes sociales por parte de consumidores que no encontraron producto disponible en tiendas de su localidad.
La masiva compra volvió a encender el debate en plataformas como X e Instagram, donde usuarios expresaron molestia por la falta de disponibilidad del producto en tiendas y cuestionaron la práctica de acaparar artículos para su posterior venta organizada.
rmr