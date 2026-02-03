Violento asalto en Costco Celaya provoca pánico entre compradores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se registró un violento asalto en la tienda Costco ubicada sobre la avenida Tecnológico, en Celaya, Guanajuato, donde al menos dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y sustrajeron artículos del área de joyería, generando momentos de pánico entre clientes y empleados.

Según versiones de testigos presenciales, el atraco ocurrió alrededor de las 19:15 horas, cuando uno de los individuos amagó con un arma de fuego a las personas que se encontraban realizando sus compras, mientras su cómplice rompía los cristales de los aparadores del área de joyería y guardaba los objetos de valor en una bolsa negra.