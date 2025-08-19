Vinculan a proceso a "Lord Pádel" y familia por tentativa de homicidio en Tlalnepantla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, junto con su socio Othón “N”, su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”, según determinó una juez de control.

La resolución judicial fue emitida recientemente, y establece un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria. De los cuatro imputados, Alejandro y Othón continuarán el proceso en libertad tras obtener un amparo federal, mientras que Karla y Germán permanecerán en prisión preventiva justificada.

El abogado defensor de Alejandro “N”, Rafael Reyes Retana Valadez, manifestó su inconformidad con la vinculación:

“No fue una resolución apegada a la legalidad”, afirmó, señalando que este caso se ha visto influido por un juicio social generado en plataformas digitales.