Vinculan a proceso a "Lord Pádel" y familia por tentativa de homicidio en Tlalnepantla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa, junto con su socio Othón “N”, su esposa Karla Alejandra “N” y su hijo Germán “N”, según determinó una juez de control.
La resolución judicial fue emitida recientemente, y establece un plazo de 20 días para el cierre de la investigación complementaria. De los cuatro imputados, Alejandro y Othón continuarán el proceso en libertad tras obtener un amparo federal, mientras que Karla y Germán permanecerán en prisión preventiva justificada.
El abogado defensor de Alejandro “N”, Rafael Reyes Retana Valadez, manifestó su inconformidad con la vinculación:
“No fue una resolución apegada a la legalidad”, afirmó, señalando que este caso se ha visto influido por un juicio social generado en plataformas digitales.
Sobre su clienta, Karla Alejandra, aseguró que:
“La señora ni siquiera interviene en los hechos que le imputan. Si de los videos en redes se desprende un homicidio en grado de tentativa, ya no sé de qué estamos hablando”.
Reyes Retana también indicó que los acusados están emocionalmente afectados por el proceso.
