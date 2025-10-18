Vinculan a proceso a José Ignacio por feminicidio de Itzel Díaz en el Estado de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Ignacio “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Itzel Díaz González, joven de 23 años de edad que había sido reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba, Estado de México.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la joven fue vista por última vez ese día, cuando se encontraba en compañía del ahora imputado, dentro de un domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa. Ahí, presuntamente, el sujeto la habría agredido hasta provocarle la muerte y posteriormente intentó ocultar su cuerpo.
El proceso judicial se llevó a cabo en los Juzgados de Chalco, donde la autoridad determinó la vinculación a proceso del acusado, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada. José Ignacio “N” permanecerá en el Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco mientras continúan las investigaciones.
La fiscalía señaló que fue a partir de labores del Ministerio Público que se logró identificar al presunto agresor, solicitar su orden de aprehensión y proceder con su captura por parte de la Policía de Investigación.
El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria será de tres meses. Aunque el sujeto fue vinculado a proceso, la autoridad enfatizó que debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.
