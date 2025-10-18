Vinculan a proceso a José Ignacio por feminicidio de Itzel Díaz en el Estado de México

El proceso judicial se llevó a cabo en los Juzgados de Chalco, donde la autoridad determinó la vinculación a proceso del acusado, así como la medida cautelar de prisión preventiva justificada. José Ignacio “N” permanecerá en el Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco mientras continúan las investigaciones.

La fiscalía señaló que fue a partir de labores del Ministerio Público que se logró identificar al presunto agresor, solicitar su orden de aprehensión y proceder con su captura por parte de la Policía de Investigación.

El plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria será de tres meses. Aunque el sujeto fue vinculado a proceso, la autoridad enfatizó que debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

rmr