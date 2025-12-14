Vinculan a proceso a César Duarte por presunto lavado de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso penal por un juez federal, luego de ser detenido el pasado 8 de diciembre en su estado natal, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR detalló este domingo, a través de su cuenta oficial en redes sociales, que el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba necesarios para acreditar su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivado del presunto desvío de fondos públicos cuando se desempeñaba como titular del Ejecutivo estatal entre 2010 y 2016.
Como parte de la resolución judicial, se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanece internado en el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, en tanto se define el avance del proceso legal en su contra. Según las investigaciones, Duarte habría intentado ocultar recursos presuntamente desviados de las arcas estatales.
La aprehensión inicial se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de captura emitida el 16 de mayo de 2024, relacionada con irregularidades detectadas durante su gestión. Aunque las autoridades federales no han revelado aún el monto exacto de los recursos involucrados, se habla de cientos de millones de pesos utilizados para presunto enriquecimiento personal y de terceros.
César Duarte, quien fue uno de los perfiles más influyentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el norte del país, ya había sido extraditado desde Estados Unidos en 2022, luego de ser capturado en Miami tras años prófugo. En esa ocasión fue procesado por delitos de peculado y asociación delictuosa, por lo que esta nueva causa penal se suma a una lista creciente de señalamientos en su contra.
