Vinculan a proceso a César Duarte por presunto lavado de dinero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso penal por un juez federal, luego de ser detenido el pasado 8 de diciembre en su estado natal, acusado de participar en un esquema de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR detalló este domingo, a través de su cuenta oficial en redes sociales, que el Ministerio Público Federal aportó los elementos de prueba necesarios para acreditar su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivado del presunto desvío de fondos públicos cuando se desempeñaba como titular del Ejecutivo estatal entre 2010 y 2016.