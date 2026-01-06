Vinculan a proceso a 11 policías de Chiapas por presuntos nexos con crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado de Chiapas, once elementos de distintas policías municipales fueron vinculados a proceso por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de un operativo conjunto realizado entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal.
Entre el 2 y el 4 de enero, se detuvo a un total de 156 policías municipales, como parte de una estrategia para depurar corporaciones infiltradas por grupos delictivos. Tras una revisión, 11 de ellos quedaron bajo resguardo judicial y fueron vinculados a proceso, mientras que 145 fueron liberados.
Los policías procesados son señalados por delitos como:
Uso indebido de condecoraciones e insignias
Halconeo, es decir, la presunta vigilancia y alerta a criminales sobre operativos
Los uniformados bajo investigación pertenecen a tres municipios chiapanecos:
Cintalapa: 3 elementos
Ocozocoautla: 6 elementos
Jiquipilas: 2 elementos
Junto con las acciones contra los policías, también fue detenido Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa por Morena, acusado de:
Abuso de autoridad
Ejercicio abusivo de funciones
Corrupción
Malversación de recursos públicos
De acuerdo con las investigaciones, Cruz Díaz habría facilitado que la policía municipal operara como brazo de protección para grupos criminales en la zona.
Aunque las autoridades no han confirmado a qué grupos pertenecerían los criminales vinculados con los detenidos, es de conocimiento público que dos cárteles se disputan la región:
Cártel de Sinaloa
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que sería el grupo con mayor presencia en la zona.
