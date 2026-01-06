Vinculan a proceso a 11 policías de Chiapas por presuntos nexos con crimen organizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el estado de Chiapas, once elementos de distintas policías municipales fueron vinculados a proceso por presuntos nexos con el crimen organizado, luego de un operativo conjunto realizado entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y Guardia Estatal.

Operativo masivo para depurar policías infiltrados

Entre el 2 y el 4 de enero, se detuvo a un total de 156 policías municipales, como parte de una estrategia para depurar corporaciones infiltradas por grupos delictivos. Tras una revisión, 11 de ellos quedaron bajo resguardo judicial y fueron vinculados a proceso, mientras que 145 fueron liberados.

Los policías procesados son señalados por delitos como:

Uso indebido de condecoraciones e insignias

Halconeo, es decir, la presunta vigilancia y alerta a criminales sobre operativos

Municipios involucrados

Los uniformados bajo investigación pertenecen a tres municipios chiapanecos:

Cintalapa: 3 elementos

Ocozocoautla: 6 elementos

Jiquipilas: 2 elementos

Detienen también al alcalde de Cintalapa

Junto con las acciones contra los policías, también fue detenido Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa por Morena, acusado de: