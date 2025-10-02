Vigilan tres zonas con potencial ciclónico; una se ubica frente a las costas de Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que actualmente se mantienen en vigilancia tres zonas de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, dos de ellas en el océano Atlántico y una más en el Pacífico, frente a costas mexicanas.
🌊 Zona del Pacífico: frente a Guerrero
Se localiza a 485 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero.
Tiene 70% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en 48 horas, y 90% en 7 días.
Se desplaza al oeste-noroeste, con tendencia a evolucionar durante el fin de semana.
🌬️ Zonas en el Atlántico:
Noroeste de Bahamas
Tiene 10% de probabilidad en 48 horas y 20% en 7 días.
Se encuentra a unos 981 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo.
Frente a la costa occidental de África
Tiene 30% de probabilidad en 7 días para desarrollo ciclónico.
Aún se encuentra lejos del continente americano.
Las autoridades meteorológicas recordaron que estos sistemas no representan por ahora un riesgo directo, pero su evolución es monitoreada constantemente para emitir alertas oportunas en caso de cambios.
El SMN exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en estados costeros.
