Vigilan posibles ciclones en Atlántico y Pacífico; uno frente a costas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de CONAGUA, informó que este 16 de septiembre se mantienen en vigilancia tres zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en los océanos Atlántico y Pacífico.
En el océano Atlántico, se monitorean dos sistemas:
Una zona con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días, localizada aproximadamente a 4,920 km al este de Quintana Roo, que se desplaza hacia el oeste-noroeste.
Otra con 20% de probabilidad en 48 horas, ubicada frente a la costa occidental de África.
Ambas se mantienen lejos de costas mexicanas, aunque permanecerán bajo vigilancia en los próximos días.
Mientras tanto, en el océano Pacífico, la zona de baja presión asociada a una onda tropical incrementó a 60% su probabilidad de desarrollo en 48 horas, y a 80% en 7 días. Este sistema se localiza frente a las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, a unos 680 km al sur de Zihuatanejo, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad estimada de 16 a 24 km/h.
De acuerdo con CONAGUA, este fenómeno podría favorecer lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y occidente del país hacia mediados de semana, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.
SHA