Vigilan posibles ciclones en Atlántico y Pacífico; uno frente a costas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de CONAGUA, informó que este 16 de septiembre se mantienen en vigilancia tres zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico en los océanos Atlántico y Pacífico.

En el océano Atlántico, se monitorean dos sistemas:

Una zona con 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días, localizada aproximadamente a 4,920 km al este de Quintana Roo , que se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Otra con 20% de probabilidad en 48 horas, ubicada frente a la costa occidental de África.

Ambas se mantienen lejos de costas mexicanas, aunque permanecerán bajo vigilancia en los próximos días.