Vigilan posible desarrollo ciclónico frente a costas de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó este 13 de octubre que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión localizada frente a las costas del Pacífico mexicano.

El sistema se ubica frente a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y presenta un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, según el más reciente reporte emitido a las 12:00 horas.

Aunque hasta el momento no representa riesgo directo para Michoacán, fenómenos de este tipo suelen generar lluvias en el occidente del país, por lo que se recomienda a la población estar pendiente de actualizaciones oficiales.