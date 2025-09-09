Vigilan formación de ciclón tropical frente a costas de Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de CONAGUA, informó que una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31 mantiene un 40% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.
El fenómeno se localiza a 400 km al sur-suroeste de Boca de Pijijiapan, Chiapas, y presenta desplazamiento hacia el oeste-noroeste. De acuerdo con el reporte más reciente, la probabilidad de desarrollo se incrementa a 80% en los próximos 7 días.
Aunque por ahora no representa un impacto directo en costas nacionales, el sistema es monitoreado de forma permanente debido a que podría evolucionar a ciclón tropical durante el transcurso de esta semana.
Las autoridades llamaron a la población y a la navegación marítima a mantenerse informados a través de los canales oficiales de CONAGUA y Protección Civil, así como a tomar precauciones ante posibles lluvias intensas o oleaje elevado en la región sur del Pacífico.
SHA