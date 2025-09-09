Vigilan formación de ciclón tropical frente a costas de Chiapas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de CONAGUA, informó que una zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31 mantiene un 40% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.

El fenómeno se localiza a 400 km al sur-suroeste de Boca de Pijijiapan, Chiapas, y presenta desplazamiento hacia el oeste-noroeste. De acuerdo con el reporte más reciente, la probabilidad de desarrollo se incrementa a 80% en los próximos 7 días.

Aunque por ahora no representa un impacto directo en costas nacionales, el sistema es monitoreado de forma permanente debido a que podría evolucionar a ciclón tropical durante el transcurso de esta semana.