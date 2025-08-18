Vigilan dos zonas de baja presión en el Atlántico con 70% de probabilidad ciclónica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Atlántico, con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales, la primera zona de baja presión se encuentra asociada con una onda tropical en el Atlántico oriental. Actualmente mantiene un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y un 60% en 7 días, desplazándose hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 32 km/h.

En tanto, la segunda zona de baja presión se formó frente a la costa de África, también vinculada con una onda tropical. Presenta un 10% de probabilidad de evolucionar a ciclón en 48 horas y un 70% en 7 días. Este sistema se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 24 km/h.