VIDEOS: joven muere tras ser detenido por policías de CDMX; sólo había salido a pasear su perro, aseguran
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron detenidos tras ser señalados por su presunta participación en la detención y muerte de Erick Omar Chávez, joven de 21 años que fue hallado sin vida después de ser interceptado por agentes del sector Congreso en la alcaldía Venustiano Carranza.
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la propia SSC, la detención ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando Erick Omar fue abordado por policías mientras paseaba a su perro en la calle Soledad. Cámaras de videovigilancia captaron a los elementos implicados durante la aprehensión, en la cual el joven fue golpeado y arrastrado hacia una patrulla. Posteriormente, fue hallado sin signos vitales en la calle Miguel Negrete.
En redes sociales se difundió un video que muestra el momento en que dos oficiales del sector Congreso bajan el cuerpo del joven y lo abandonan en la vía pública. La grabación ha generado indignación entre usuarios, quienes exigen justicia y transparencia en el proceso judicial.
La SSC confirmó que, además de la detención de los tres oficiales implicados, el director del sector encargado de supervisar a dichos elementos fue cesado del cargo. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar si hubo más personas involucradas en los hechos.
La dependencia capitalina reiteró que no tolerará actos contrarios a su Código de Conducta y Ética, y aseguró que cualquier elemento que incurra en prácticas ilegales será sancionado conforme a la ley. “No se permitirá hechos de corrupción o daño a la ciudadanía”, se lee en el comunicado oficial.
rmr