VIDEOS: joven muere tras ser detenido por policías de CDMX; sólo había salido a pasear su perro, aseguran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron detenidos tras ser señalados por su presunta participación en la detención y muerte de Erick Omar Chávez, joven de 21 años que fue hallado sin vida después de ser interceptado por agentes del sector Congreso en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la propia SSC, la detención ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando Erick Omar fue abordado por policías mientras paseaba a su perro en la calle Soledad. Cámaras de videovigilancia captaron a los elementos implicados durante la aprehensión, en la cual el joven fue golpeado y arrastrado hacia una patrulla. Posteriormente, fue hallado sin signos vitales en la calle Miguel Negrete.