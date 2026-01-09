VIDEOS: explosión por gas alcanza varios edificios en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se registró una fuerte explosión en la calle Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, en la Alcaldía Coyoacán, de este estado.

El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas, toda vez que la explosión alcanzó varios edificios.