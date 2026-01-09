VIDEOS: explosión por gas alcanza varios edificios en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes se registró una fuerte explosión en la calle Paseo de los Naranjos, en la colonia Paseos de Taxqueña, en la Alcaldía Coyoacán, de este estado.
El hecho generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas, toda vez que la explosión alcanzó varios edificios.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, acudió al lugar de los hechos para encabezar las labores de coordinación entre los distintos equipos de rescate y apoyo.
Hasta el momento, se tiene conocimiento de 8 personas lesionadas, de las cuales dos se reportan como graves, según informó Protección Civil de la Ciudad de México.
Como medida preventiva, se mantienen labores de evacuación y revisión en la zona afectada.
En el sitio se restringió el paso a vehículos civiles, permitiendo únicamente el ingreso de unidades oficiales y de emergencia, mientras se continúan las maniobras de atención y verificación estructural.
