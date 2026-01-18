Videos captan explosión en Villahermosa: incendio destruye gasera y taller

Vecinos relataron que alrededor de las 03:00 horas se escucharon tres fuertes explosiones, lo que provocó alarma entre habitantes de las colonias cercanas. La explosión inicial habría ocurrido en un taller contiguo a la gasera.

Aunque las autoridades reportan que no había personas en el lugar del siniestro, se brindó atención médica a dos ciudadanos que presentaron lesiones menores tras retirarse apresuradamente al escuchar los estallidos.

Al sitio llegaron cuerpos de bomberos, elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y policías estatales, quienes lograron contener el fuego y acordonaron la zona para evitar mayores riesgos. Por ahora, la estación de gas permanece bajo resguardo oficial.