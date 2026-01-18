México

Videos captan explosión en Villahermosa: incendio destruye gasera y taller

Videos captan explosión en Villahermosa: incendio destruye gasera y taller
FB/Gobierno Del Estado De Tabasco
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una potente explosión registrada la madrugada de este domingo destruyó una estación de gas ubicada en la ranchería Río Viejo, kilómetro 6 de la carretera Villahermosa–Reforma, en el municipio de Centro, Tabasco.

De acuerdo con el Instituto de Protección Civil de Tabasco, el incendio afectó al menos 14 vehículos, tres pipas con capacidad de 3 mil litros y un tanque estacionario de 5 mil litros, sin que se reportaran personas fallecidas.

Vecinos relataron que alrededor de las 03:00 horas se escucharon tres fuertes explosiones, lo que provocó alarma entre habitantes de las colonias cercanas. La explosión inicial habría ocurrido en un taller contiguo a la gasera.

Aunque las autoridades reportan que no había personas en el lugar del siniestro, se brindó atención médica a dos ciudadanos que presentaron lesiones menores tras retirarse apresuradamente al escuchar los estallidos.

Al sitio llegaron cuerpos de bomberos, elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y policías estatales, quienes lograron contener el fuego y acordonaron la zona para evitar mayores riesgos. Por ahora, la estación de gas permanece bajo resguardo oficial.

BCT

Incendio
Explosión
gasera
Villahermosa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com