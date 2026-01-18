Videos captan explosión en Villahermosa: incendio destruye gasera y taller

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una potente explosión registrada la madrugada de este domingo destruyó una estación de gas ubicada en la ranchería Río Viejo, kilómetro 6 de la carretera Villahermosa–Reforma, en el municipio de Centro, Tabasco.
De acuerdo con el Instituto de Protección Civil de Tabasco, el incendio afectó al menos 14 vehículos, tres pipas con capacidad de 3 mil litros y un tanque estacionario de 5 mil litros, sin que se reportaran personas fallecidas.
Vecinos relataron que alrededor de las 03:00 horas se escucharon tres fuertes explosiones, lo que provocó alarma entre habitantes de las colonias cercanas. La explosión inicial habría ocurrido en un taller contiguo a la gasera.
Aunque las autoridades reportan que no había personas en el lugar del siniestro, se brindó atención médica a dos ciudadanos que presentaron lesiones menores tras retirarse apresuradamente al escuchar los estallidos.
Al sitio llegaron cuerpos de bomberos, elementos de Protección Civil, Guardia Nacional y policías estatales, quienes lograron contener el fuego y acordonaron la zona para evitar mayores riesgos. Por ahora, la estación de gas permanece bajo resguardo oficial.
