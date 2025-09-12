Videojuegos del Bienestar: así busca el Gobierno promover una vida sana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia matutina del 11 de septiembre, el secretario de Salud, David Kershenobich, mencionó que el gobierno federal trabaja en la implementación de videojuegos con enfoque educativo, cuyo objetivo sería promover hábitos saludables en la niñez y reducir la exposición a contenidos violentos.

“Estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan transmitir conceptos muy importantes, estas medidas saludables, desde la infancia, aprovechando precisamente los videojuegos y tratando de disminuir la violencia en los videojuegos”, declaró.