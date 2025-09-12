Videojuegos del Bienestar: así busca el Gobierno promover una vida sana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la conferencia matutina del 11 de septiembre, el secretario de Salud, David Kershenobich, mencionó que el gobierno federal trabaja en la implementación de videojuegos con enfoque educativo, cuyo objetivo sería promover hábitos saludables en la niñez y reducir la exposición a contenidos violentos.
“Estamos en el proceso de implementar videojuegos para los niños que permitan transmitir conceptos muy importantes, estas medidas saludables, desde la infancia, aprovechando precisamente los videojuegos y tratando de disminuir la violencia en los videojuegos”, declaró.
La propuesta se enmarca en un contexto donde también se ha planteado un impuesto del 8% a los videojuegos violentos, incluido en el Paquete Económico 2026, lo que ha abierto un debate en la industria y entre los usuarios.
De acuerdo con lo señalado por el funcionario, estos videojuegos buscarían transmitir mensajes sobre alimentación balanceada, cuidado físico, prevención de enfermedades y valores de convivencia, como alternativa frente a títulos de contenido violento.
Hasta el momento, no se han dado a conocer fechas de lanzamiento, empresas desarrolladoras ni un programa oficial denominado “Videojuegos del Bienestar”, por lo que se trata de una propuesta en etapa temprana.
BCT