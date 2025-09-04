VIDEO: Volcán Popocatépetl lanza lava durante tormenta eléctrica; Semáforo, en Amarillo Fase 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada y mañana de este jueves el volcán Popocatépetl registró una intensa actividad que incluyó la expulsión de material, ligera caída de ceniza y descargas eléctricas asociadas, lo que generó alarma entre la población cercana.

La información se dio a conocer a través del reporte diario del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En las últimas 24 horas se contabilizaron 39 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Además, el sistema de monitoreo detectó 763 minutos de tremor de baja amplitud, de los cuales 620 fueron de alta frecuencia y 143 de tipo armónico.

Durante la mañana y hasta el corte de este informe se mantiene una emisión constante de vapor de agua y gases volcánicos con dirección al oeste.