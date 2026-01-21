VIDEO: Vaca cornea a chava y hiere a otro durante fiesta taurina en Guerrero

El momento quedó registrado en video y fue difundido a través de redes sociales, donde se observa cómo el animal impacta directamente a la joven, arrojándola contra una pared. Testigos y páginas especializadas informaron que otra persona también resultó herida, aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud.

La vaca que participó en este evento pertenece a la ganadería Rancho Alegre, y fue parte del tradicional recorrido de toros enmaromados.

A pesar de que Guerrero ha sido señalado por su postura “antitaurina”, las celebraciones con presencia de animales continúan formando parte de algunas fiestas locales.

El video fue publicado por la página “Viva la Fiesta Brava”, generando diversas reacciones en redes sociales sobre los riesgos que implican este tipo de actividades.