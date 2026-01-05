VIDEO: transportaba pirotecnia en una moto y explotó en plena vialidad de Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó con quemaduras de consideración luego de que la pirotecnia que transportaba explotara mientras circulaba por una vialidad de la comunidad de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec.

Los hechos ocurrieron el domingo 4 de enero, alrededor de las 12:21 horas, cuando el conductor avanzaba con aparente normalidad. En cuestión de segundos, el material pirotécnico se activó, provocando una fuerte explosión, una densa nube de humo y la dispersión de artefactos encendidos sobre el asfalto.

El estallido hizo que el motociclista perdiera el control y cayera de la unidad, la cual terminó envuelta en llamas. El momento fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales.