VIDEO: transportaba pirotecnia en una moto y explotó en plena vialidad de Edomex
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista resultó con quemaduras de consideración luego de que la pirotecnia que transportaba explotara mientras circulaba por una vialidad de la comunidad de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec.
Los hechos ocurrieron el domingo 4 de enero, alrededor de las 12:21 horas, cuando el conductor avanzaba con aparente normalidad. En cuestión de segundos, el material pirotécnico se activó, provocando una fuerte explosión, una densa nube de humo y la dispersión de artefactos encendidos sobre el asfalto.
El estallido hizo que el motociclista perdiera el control y cayera de la unidad, la cual terminó envuelta en llamas. El momento fue captado por una cámara de videovigilancia, cuyas imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales.
Vecinos de la zona acudieron de inmediato para auxiliar al lesionado y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, paramédicos de Protección Civil municipal arribaron al sitio y trasladaron al joven a un hospital cercano, debido a las quemaduras en rostro, manos y otras partes del cuerpo.
Autoridades han reiterado que el manejo y transporte irregular de pirotecnia representa un alto riesgo, ya que este material es sensible al calor, fricción y golpes, y puede provocar accidentes de gran magnitud, especialmente cuando se traslada en zonas urbanas y sin medidas adecuadas de seguridad.
BCT