VIDEO: Taxista se para a robar a transeúnte ebrio; le cayó la ley más adelante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista fue detenido luego de robar un teléfono celular a una persona que se encontraba en estado inconveniente en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El hecho fue captado por las cámaras del C2, que monitorean en tiempo real las calles de la capital.

A decir de autoridades, los hechos ocurrieron en la calle Isabela Católica, donde un hombre se encontraba sentado en la banqueta, aparentemente afectado por el alcohol u otra sustancia.

En ese momento, un taxi se estacionó frente a él, y el conductor aprovechó la vulnerabilidad de la víctima para despojarlo de su celular. Tras cometer el robo, el taxista abordó su vehículo y comenzó a huir del lugar.

La acción del C2

A través de las cámaras de vigilancia del C2, los monitoristas detectaron rápidamente la situación y pidieron apoyo de unidades en campo para interceptar al presunto responsable.

El taxi fue localizado y el conductor detenido en las calles cercanas.

La víctima fue contactada y, tras reconocer al agresor, el taxista fue trasladado ante las autoridades ministeriales para que se deslindaran responsabilidades.