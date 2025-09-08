[VIDEO] Sheinbaum lanza mensaje firme: “cero impunidad ante la corrupción”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que el combate a la corrupción será frontal y con cero impunidad, como parte del compromiso fundamental de su administración.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, aseveró la mandataria.