México

[VIDEO] Sheinbaum lanza mensaje firme: “cero impunidad ante la corrupción”

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que en su gobierno no habrá tolerancia para quienes participen en actos de corrupción o delitos relacionados
[VIDEO] Sheinbaum lanza mensaje firme: “cero impunidad ante la corrupción”
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- En conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que el combate a la corrupción será frontal y con cero impunidad, como parte del compromiso fundamental de su administración.

“Lo que es muy importante es el compromiso de cero impunidad. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados”, aseveró la mandataria.

Sheinbaum ha enfatizado que la lucha contra la corrupción no será negociable, y que se actuará con firmeza ante cualquier señalamiento, sin importar el nivel de los involucrados.

agm

Corrupción
cero impunidad
Grid
Presidenta de México
Claudia Sheibaum

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com