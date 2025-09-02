VIDEO: se incendia pipa de gas en plena carretera de Escobedo, Nuevo León

General Escobedo, Nuevo León (MiMorelia.com).- La tarde de este martes se registró el incendio de una pipa de gas en el Puente de Camino a las Pedreras, lo que obligó al cierre de la circulación en ambos sentidos, tanto hacia la zona de Alianza Real como con dirección al Libramiento Noroeste.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de General Escobedo informó que personal de emergencias ya se encuentra en el sitio para sofocar el fuego y atender la situación.

Como medida preventiva, se exhorta a la población a alejarse de la zona y ceder el paso a las unidades de auxilio que se trasladan al lugar.

Hasta el momento no se ha confirmado si hay personas lesionadas ni el origen del siniestro. Las autoridades mantienen acordonado el área y trabajan para evitar riesgos mayores.

Se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y Protección Civil.