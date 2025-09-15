VIDEO: se enfrentan ambulantes y personal de Vía Pública previo al Grito en CDMX

El altercado ocurrió a pocas horas del inicio de los festejos por el Grito de Independencia, cuando los comerciantes intentaban colocar mercancía en zonas restringidas por el operativo de seguridad y logística.

Los trabajadores de Vía Pública, realizaban recorridos para evitar la instalación no autorizada de estructuras o puestos semifijos.

En ese contexto, se generó un enfrentamiento verbal y físico que obligó a la intervención de elementos de seguridad para evitar mayores altercados.

