VIDEO: se enfrentan ambulantes y personal de Vía Pública previo al Grito en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Vendedores ambulantes, conocidos popularmente como “toreros”, protagonizaron una riña con personal de Vía Pública de la Ciudad de México, luego de que se les impidiera instalar sus puestos en los alrededores de la plancha del Zócalo capitalino.
El altercado ocurrió a pocas horas del inicio de los festejos por el Grito de Independencia, cuando los comerciantes intentaban colocar mercancía en zonas restringidas por el operativo de seguridad y logística.
Los trabajadores de Vía Pública, realizaban recorridos para evitar la instalación no autorizada de estructuras o puestos semifijos.
En ese contexto, se generó un enfrentamiento verbal y físico que obligó a la intervención de elementos de seguridad para evitar mayores altercados.
