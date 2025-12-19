VIDEO: "rata" entra a robar tienda y clientes y cajeros le dan golpiza

Estado de México (MiMorelia.com).- Un intento de asalto en un establecimiento comercial de la colonia Barrio Herreros, de Chimalhuacán, Estado de México, terminó de manera inesperada cuando empleados y clientes decidieron tomar justicia por su cuenta y agredir al delincuente que intentó robar el lugar.

El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al establecimiento, amenazando al personal para sustraer el dinero de la caja registradora. Sin embargo, el delincuente no contó con la rápida reacción de los empleados y clientes que, en un descuido, se abalanzaron sobre él y lo sometieron, frustrando el intento de asalto.

A pesar de los esfuerzos del delincuente, quienes se encontraban en el lugar propinaron una serie de golpes al sujeto ante la falta de intervención inmediata por parte de la policía municipal, lo que generó malestar en la comunidad.

Según los reportes locales, los vecinos expresaron su frustración debido a la ineficiencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades, quienes no llegaron a tiempo para evitar la agresión o asistir en el proceso de detención del sujeto.