VIDEO: presunto ladrón sufre descarga eléctrica y cae sobre patrulla en Juárez, Nuevo León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un presunto ladrón sobrevivió de forma milagrosa tras sufrir una descarga eléctrica y caer sobre una patrulla cuando intentaba escapar de la policía en el municipio de Juárez, Nuevo León.

El hecho ocurrió en la colonia Villas de San Juan, sobre la calle Paseo San Juan, cuando elementos policiacos perseguían a un hombre señalado por presuntamente haber cometido un robo en varias viviendas del sector.

Durante la huida, el sujeto subió al techo de una casa y posteriormente escaló un poste de energía eléctrica en un intento desesperado por evadir a los agentes.

Sin embargo, al hacer contacto con cables de alta tensión y un transformador, recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó inmóvil por algunos segundos, colgando del poste ante la mirada de vecinos que atestiguaban los hechos.

Instantes después, el hombre cayó desde lo alto y se impactó directamente sobre el cofre de una patrulla de la Policía Municipal, la cual aparentemente ayudó a amortiguar el golpe.