VIDEO: policías se llevan cempasúchil de comerciantes tras negativa a pagar cuotas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comerciantes del municipio de Tuxpan, Veracruz, denunciaron públicamente que elementos de Tránsito Municipal les decomisaron su mercancía —principalmente flores de cempasúchil— por negarse a pagar una supuesta cuota diaria de “derecho de piso”.

Los hechos, que ocurrieron en inmediaciones del mercado municipal, quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, donde se observa a varios funcionarios municipales cargando ramos de flores a la batea de una camioneta.

En la grabación se escuchan los reclamos de los vendedores y a los agentes responder que el decomiso se debe a que “no pagaron el derecho de piso”, lo que ha generado indignación entre la población local.