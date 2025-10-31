VIDEO: policías se llevan cempasúchil de comerciantes tras negativa a pagar cuotas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Comerciantes del municipio de Tuxpan, Veracruz, denunciaron públicamente que elementos de Tránsito Municipal les decomisaron su mercancía —principalmente flores de cempasúchil— por negarse a pagar una supuesta cuota diaria de “derecho de piso”.
Los hechos, que ocurrieron en inmediaciones del mercado municipal, quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, donde se observa a varios funcionarios municipales cargando ramos de flores a la batea de una camioneta.
En la grabación se escuchan los reclamos de los vendedores y a los agentes responder que el decomiso se debe a que “no pagaron el derecho de piso”, lo que ha generado indignación entre la población local.
Según testimonios, los oficiales habrían exigido mil pesos diarios a cambio de permitirles vender sus productos en plena temporada de Día de Muertos.
“Nos quitaron todo, apenas íbamos empezando otra vez después del desastre del río”, declaró uno de los comerciantes, haciendo referencia a las recientes afectaciones por el desbordamiento del río Pantepec-Tuxpan, que dañó tanto viviendas como espacios de venta.
