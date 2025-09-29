VIDEO: Pirotecnia explota en fiesta patronal de San Luis Potosí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión de pirotecnia desató pánico durante la fiesta patronal en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, en el marco de la FEREMEX 2025.
De acuerdo con el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, el accidente ocurrió durante una entrada de cera, cuando un incendio en los cohetones provocó que estallaran a nivel de suelo. El hecho generó caos entre los asistentes y obligó a la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.
Paramédicos y elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio para atender a los afectados. Videos difundidos en redes sociales muestran los momentos de confusión, gritos y estampidas mientras los cohetones explotaban.
Las autoridades locales hicieron un llamado a extremar precauciones en el uso de pirotecnia durante celebraciones patronales, recordando la importancia de respetar las áreas delimitadas para evitar riesgos.
A pesar del accidente, la fiesta patronal continuó con medidas reforzadas de seguridad, mientras se revisan protocolos para prevenir explosiones similares en futuras ediciones de la feria.
BCT