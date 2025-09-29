VIDEO: Pirotecnia explota en fiesta patronal de San Luis Potosí

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una explosión de pirotecnia desató pánico durante la fiesta patronal en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, en el marco de la FEREMEX 2025.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, el accidente ocurrió durante una entrada de cera, cuando un incendio en los cohetones provocó que estallaran a nivel de suelo. El hecho generó caos entre los asistentes y obligó a la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.