VIDEO: Perros pitbull atacan a mujer y su hijo en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una mujer permanece hospitalizada con heridas de gravedad tras ser atacada por tres perros de la raza pitbull en calles de la alcaldía Tláhuac.

El incidente ocurrió cuando intentaba proteger a su hijo, quien también era agredido por los animales.

El suceso fue documentado por el periodista Carlos Jiménez, quien detalló que los perros inicialmente atacaban al joven. Ante esta situación, la madre intervino para apartarlos, pero fue derribada al suelo por los canes, quienes la agredieron violentamente.

Pese a los esfuerzos del joven por alejarlos —arrojando objetos y pidiendo ayuda—, los ataques continuaron. Una persona adulta mayor intentó colaborar en el rescate, sin embargo, no lograron contener a los animales.

Según lo reportado, ni los vecinos ni los presuntos dueños de los perros acudieron al llamado de auxilio. Pasaron varios minutos antes de que los animales finalmente se retiraran.

Elementos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un centro médico, donde fue intervenida quirúrgicamente debido a la severidad de sus lesiones.

Tanto la víctima como sus familiares han solicitado justicia ante las autoridades correspondientes.

ADVERTENCIA: IMÁGENES SENSIBLES: