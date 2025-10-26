VIDEO: pelea entre aficionados empaña el Gran Premio de México F1 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la jornada clasificatoria del Gran Premio de México de la Fórmula 1, celebrada este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pelea campal entre aficionados fue captada en video, generando preocupación entre los asistentes y en redes sociales.
En medio de un ambiente que suele distinguirse por la pasión automovilística, el evento se vio empañado por escenas de violencia en las gradas, donde varios espectadores se enfrentaron físicamente.
La edición 2025 del Gran Premio coincidió con el décimo aniversario del regreso de la F1 a México, atrayendo a miles de fanáticos de todo el país y el extranjero. Sin embargo, este nivel de emoción también derivó en tensiones y descontrol en algunas zonas del recinto.
Cabe señalar que este tipo de incidentes no son nuevos. En ediciones anteriores también se habían reportado empujones, gritos y peleas entre asistentes, lo que ha llevado a cuestionar los protocolos de seguridad implementados por los organizadores, especialmente en las zonas de gradas generales.
BCT