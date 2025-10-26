VIDEO: pelea entre aficionados empaña el Gran Premio de México F1 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la jornada clasificatoria del Gran Premio de México de la Fórmula 1, celebrada este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una pelea campal entre aficionados fue captada en video, generando preocupación entre los asistentes y en redes sociales.

En medio de un ambiente que suele distinguirse por la pasión automovilística, el evento se vio empañado por escenas de violencia en las gradas, donde varios espectadores se enfrentaron físicamente.