VIDEO: Pasajero se niega a subir a Uber porque el auto era rosa: ‘yo soy hombre’

A pesar del intercambio, el hombre insistió en que necesitaba el servicio pero no quería subir. La conductora le explicó que los tiempos de traslado los determina la aplicación y que, si no deseaba continuar con el viaje, podía cancelarlo sin problema. Sin embargo, el pasajero argumentó que no quería pagar el cargo por cancelación.

El diálogo se tornó más absurdo cuando el pasajero, aún negándose a abordar, cuestionó por qué debía cancelar si era él quien no aceptaba el coche. “Yo estoy llegando por ti y tú no quieres subirte”, respondió la conductora. Finalmente, el hombre dijo: “No, pero me voy a subir al carro re de rosas”, a lo que ella contestó: “No va a pasar nada si te subes porque es rosa, créeme”.

El viaje nunca se concretó. El pasajero canceló y se marchó, dejando tras de sí una escena que rápidamente se volvió viral. En redes sociales, la actitud firme pero respetuosa de la conductora fue ampliamente aplaudida, mientras que muchos usuarios aprovecharon para reflexionar sobre los prejuicios aún presentes en torno a los colores y los roles de género.

