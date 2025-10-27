VIDEO: Noroña llora por lo que vive gente de Palestina

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña realizó una transmisión en vivo desde la Franja de Gaza, en la que no pudo contener el llanto al hablar sobre la situación que enfrenta la población palestina tras los recientes ataques de Israel.

Durante la emisión, realizada el 26 de octubre de 2025 y titulada “Desde Palestina”, el legislador aseguró que su presencia en la zona responde a motivos humanitarios y no turísticos.