VIDEO: Noroña llora por lo que vive gente de Palestina

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El senador Gerardo Fernández Noroña realizó una transmisión en vivo desde la Franja de Gaza, en la que no pudo contener el llanto al hablar sobre la situación que enfrenta la población palestina tras los recientes ataques de Israel.
Durante la emisión, realizada el 26 de octubre de 2025 y titulada “Desde Palestina”, el legislador aseguró que su presencia en la zona responde a motivos humanitarios y no turísticos.
“No vine a pasear, vine a manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino, a reivindicar su derecho a existir”, expresó con la voz entrecortada.
Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales y provocaron una ola de comentarios divididos: mientras algunos usuarios y simpatizantes expresaron apoyo a su postura, otros criticaron el tono emotivo del mensaje y su participación en el conflicto.
La intervención del senador se suma a las reacciones internacionales que ha generado la ofensiva en Gaza y pone nuevamente el tema en el centro del debate político en México.
Así pasó:
