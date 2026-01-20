VIDEO: mujer se aferra a su auto para evitar robo; el ladrón ya fue detenido, en Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer se aferró a su vehículo para evitar que un sujeto se lo robara en la colonia San José Xilotzingo, en Puebla. El incidente ocurrió sobre el Boulevard Valsequillo, donde la propietaria fue arrastrada mientras intentaba impedir el avance de la unidad.

El hecho quedó grabado por otra ciudadana que se encontraba en el sitio y el video fue difundido en diversas redes sociales. En las imágenes se observa al automóvil Chevrolet Chevy circular por el carril confinado del transporte público con la mujer sostenida de la puerta.