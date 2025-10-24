VIDEO: Mujer disfrazada de enfermera habría robado a bebé en Durango

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Durango activó la Alerta Amber para localizar a Judith Alejandra Rivas Ruiz, una bebé de apenas un mes de nacida que fue sustraída del Hospital Materno Infantil, en la ciudad de Durango, la tarde del jueves 23 de octubre, alrededor de las 17:00 horas.
De acuerdo con los primeros reportes, cámaras de seguridad del hospital captaron el momento en que una mujer, vestida con un uniforme clínico oscuro y portando cubrebocas, camina por un pasillo del nosocomio. En un primer instante, aparece sin nada en las manos. Segundos después, vuelve a entrar en cuadro con un bulto envuelto, aparentemente una cobija de bebé, y se retira apresuradamente del lugar.
Aunque las autoridades aún no han confirmado públicamente la autenticidad del video, se ha dado a conocer que las investigaciones ya están en curso y no se descarta ninguna línea de investigación.
Judith Alejandra había permanecido hospitalizada desde su nacimiento, debido a su delicado estado de salud. Se ha señalado que la menor requiere medicamentos especializados, especialmente para el desarrollo de su hígado.
El hecho ha generado consternación entre los familiares y ha movilizado a corporaciones de seguridad en todo el estado.
BCT