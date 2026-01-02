Video muestra momento en que tres personas salen volando de juego mecánico en Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron gravemente lesionadas tras sufrir un aparatoso accidente al caer de un juego mecánico durante una feria local en la colonia Lomas de Castillotla, en Puebla. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
En las imágenes se observa el momento exacto en que el juego sufre una falla estructural, lo que provoca que las tres personas salgan proyectadas violentamente hacia el suelo. Testigos presenciales alertaron a los servicios de emergencia y pidieron no mover a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de auxilio.
La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla confirmó que el juego fue clausurado de inmediato y el área fue asegurada para evitar nuevos riesgos.
Las tres personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y posteriormente trasladadas a hospitales para recibir atención especializada. Aunque no se reportaron fallecimientos, las víctimas fueron calificadas como “lesionadas de gravedad” al momento del traslado. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su estado actual de salud.
De acuerdo con autoridades estatales, el juego mecánico pertenece a la empresa “Atracciones Cocuecha”, la cual se comprometió a asumir la responsabilidad médica y legal de los afectados. Protección Civil informó que se investigan posibles omisiones en el mantenimiento del juego y fallas en los protocolos de seguridad.
Este incidente se suma a una serie de accidentes similares registrados en diferentes ferias del país, lo que ha generado preocupación entre la población sobre las condiciones en las que operan estas atracciones.
mrh