Video muestra momento en que tres personas salen volando de juego mecánico en Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres personas, entre ellas una menor de edad, resultaron gravemente lesionadas tras sufrir un aparatoso accidente al caer de un juego mecánico durante una feria local en la colonia Lomas de Castillotla, en Puebla. El momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa el momento exacto en que el juego sufre una falla estructural, lo que provoca que las tres personas salgan proyectadas violentamente hacia el suelo. Testigos presenciales alertaron a los servicios de emergencia y pidieron no mover a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de auxilio.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla confirmó que el juego fue clausurado de inmediato y el área fue asegurada para evitar nuevos riesgos.