Video muestra el desplome de avioneta en Nuevo León donde murió Débora Estrella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del sábado 20 de septiembre ocurrió un trágico accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, donde una avioneta se desplomó de forma repentina en el Parque Industrial Mitras, a la altura de la colonia Paraje San José, Sector Lagos.
En la aeronave viajaban dos personas: la conductora de Milenio y Telediario, Débora Estrella, y el piloto de la unidad, quienes lamentablemente perdieron la vida tras el impacto. La avioneta, con matrícula XB-BGH, volaba a baja altura antes de caer en picada y estrellarse contra el pavimento, quedando prácticamente destruida.
En redes sociales comenzaron a circular videos e imágenes que muestran los últimos segundos del siniestro. En ellos se observa cómo la aeronave realiza un giro repentino antes de perder totalmente la estabilidad. Testigos relataron que el estruendo del impacto se escuchó en varias colonias aledañas, lo que generó alarma entre habitantes y trabajadores de la zona industrial.
Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron rápidamente al lugar del accidente y confirmaron el deceso de las dos personas a bordo. La zona fue acordonada para permitir las labores de rescate y el inicio de las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis: desde una posible falla mecánica hasta un error humano como causas probables del desplome.
La muerte de Débora Estrella ha provocado una ola de reacciones en el ámbito periodístico y en redes sociales, donde colegas, amigos y televidentes expresaron su consternación y mensajes de solidaridad. La comunicadora era reconocida por su profesionalismo y cercanía con la audiencia, lo que la convirtió en una de las caras más queridas de la televisión regiomontana.
