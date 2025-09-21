Video muestra el desplome de avioneta en Nuevo León donde murió Débora Estrella

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del sábado 20 de septiembre ocurrió un trágico accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León, donde una avioneta se desplomó de forma repentina en el Parque Industrial Mitras, a la altura de la colonia Paraje San José, Sector Lagos.

En la aeronave viajaban dos personas: la conductora de Milenio y Telediario, Débora Estrella, y el piloto de la unidad, quienes lamentablemente perdieron la vida tras el impacto. La avioneta, con matrícula XB-BGH, volaba a baja altura antes de caer en picada y estrellarse contra el pavimento, quedando prácticamente destruida.